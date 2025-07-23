Они проходили лечение в инфекционной больнице от острой кишечной инфекции после посещения одного из ресторанов быстрого питания, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики

МАЙКОП, 23 июля. /ТАСС/. Все пострадавшие от острой кишечной инфекции в Майкопе после посещения одного из ресторанов быстрого питания выписаны из Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы после выздоровления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Адыгея.

Ранее со ссылкой на следственное управление СК РФ по республике сообщалось, что массовое отравление людей после употребления в пищу продукции в сети ресторанов быстрого питания Yappi в Майкопе произошло в период с 6 по 10 июля. В результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил сальмонеллезом в Майкопе заболели 45 человек, среди них 11 несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое отравление людей).

"Все пациенты, проходившие лечение в Адыгейской республиканской клинической инфекционной больнице от острой кишечной инфекции после посещения одного из ресторанов быстрого питания выписаны с выздоровлением", - сказали в пресс-службе Минздрава республики.

По решению Майкопского городского суда деятельность сети предприятий общественного питания Yappi, где произошло массовое отравление людей, приостановлена на 90 суток.