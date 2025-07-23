В рамках программы любой желающий сможет сдать материал для HLA-типирования прямо на донорских акциях РКК по всей стране, указали в Российском Красном Кресте

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) и Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии ФМБА России приступили к реализации проекта, который упростит вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга."Российский Красный Крест и Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии ФМБА России запускают федеральный проект по расширению возможностей вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга", - сообщила пресс-служба РКК.

В рамках проекта любой желающий сможет сдать материал для HLA-типирования прямо на донорских акциях РКК по всей стране. "Таким образом организаторы планируют охватить как можно больше потенциальных доноров и продвинуться в решении вопроса рекрутинга доноров костного мозга и пополнения Федерального регистра", - подчеркивается в сообщении.

Для вступления в регистр от потенциального донора потребуется только заполнить документы на донорских акциях РКК и самостоятельно сделать мазок буккального эпителия (соскоб с внутренней стороны щеки) с помощью специальной стерильной палочки. Все собранные образцы сразу маркируются, запечатываются и направляются в ФГБУ "Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии ФМБА России". Там в течение 2-4 недель они типируются, данные доноров заносятся в Федеральный регистр и становятся доступны для поиска на соответствие нуждающимся в трансплантации реципиентам.

"Каждый новый донор в Федеральном регистре доноров костного мозга - это реальный шанс спасти жизнь человеку, который нуждается в пересадке костного мозга. Мы стремимся сделать процесс вступления максимально простым и доступным: и скоро любой желающий сможет пройти типирование прямо на мероприятиях Российского Красного Креста, без необходимости сдавать кровь или ехать в крупный медицинский центр. Это важный шаг к тому, чтобы донорство костного мозга стало привычным проявлением солидарности и взаимопомощи в нашем обществе", - отметил председатель РКК Павел Савчук.

На сегодняшний день подобную программу типирования реализуют в пилотном режиме региональные отделения РКК в Нарьян-Маре, Вологде и Великом Новгороде. Осенью планируется расширить программу на другие региональные отделения организации. Кроме того, сдать образцы можно будет непосредственно в офисах реготделений.