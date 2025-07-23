Даванков попросил Краснова взять под контроль уголовное дело журналистов Baza

Вице-спикер Госдумы отметил, что "разбирательство должно быть справедливым"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела в отношении журналистов Telegram-канала Baza.

"Тревожно, что это не первый подобный случай за последнее время. Две недели назад обыски прошли в редакции Ura.ru. Обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову и попросил его взять дело "Базы" под личный контроль. Разбирательство должно быть справедливым", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Ранее в СК РФ сообщили ТАСС, что главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову обвиняют в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации.

В ведомстве добавили, что с делом Трифонова также связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области. Задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий. Согласно информации собеседника ТАСС в силовых структурах, обвиняемые получали от правоохранителей через интернет-мессенджеры информацию о ЧП и последствиях, а затем переводили деньги за полученные данные.