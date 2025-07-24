Все экскурсии в Камбоджу, ранее пользовавшиеся спросом, отменены с момента возникновения напряженности на границе, сообщила генерального директора туроператора Satmarket Ирину Сетун

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Находящиеся в Таиланде российские туристы в безопасности, обострение конфликта на границе не влияет на их отдых, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии со ссылкой на генерального директора туроператора Satmarket Ирину Сетун.

"Районы, традиционно посещаемые российскими туристами, включая основные курорты, значительно удалены от зоны конфликта. Все экскурсии в Камбоджу, ранее пользовавшиеся спросом, отменены с момента возникновения напряженности на границе. В настоящее время российские туристы находятся в полной безопасности, и их отдых не затрагивается данным инцидентом", - отметила Сетун.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи, в спорной провинции Оддар-Меанчей, начались боевые столкновения войск двух стран. Позже власти четырех таиландских провинций, расположенных у границы с Камбоджей (Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани), объявили эвакуацию местных жителей.