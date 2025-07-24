Сотрудники готовы оперативно оказать все меры поддержки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Социальный фонд России открыл горячую линию в связи с авиакатастрофой в Амурской области, сотрудники готовы оперативно оказать все меры поддержки.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Социальный фонд России сообщает об открытии горячей линии: 8 800 200 11 47 для родственников пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение рейса Хабаровск - Благовещенск - Тында. Фонд выражает соболезнования семьям и близким погибших и готов оперативно оказать все меры поддержки, осуществляемые фондом: выплаты по страхованию от несчастных случаев, пенсии по случаю потери кормильца, пособие на погребение, пособие по временной нетрудоспособности", - говорится в сообщении.