Также будет проведена работа по выплате соответствующих компенсаций, сообщает пресс-служба правительства РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Родственникам погибших при крушении самолета Ан-24 будет оказана вся необходимая помощь. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Также будет проведена работа по выплате соответствующих компенсаций", - говорится в публикации кабмина в Telegram.

Росавиация поможет родным пассажиров Ан-24 прибыть в Тынду рейсами российских авиакомпаний.

МЧС открыло горячую линию в связи с крушением по номеру 8 (4162) 53-99-99. В ликвидации последствий происшествия участвуют все оперативные службы.