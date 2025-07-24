А что на самом деле? 2

О том, что гибель кур связана с ценами на яйцо и приобрела массовый характер, сообщили "Известия" со ссылкой на представителей отрасли. По данным издания, производители, в частности в Удмуртии, сокращают поголовье кур из-за серьезных убытков. Сообщается, что себестоимость производства одного яйца выше оптовой цены, по которой оно реализуется.

Минсельхоз Удмуртии опроверг связь между ценами на яйцо и инцидентом с гибелью куриц, который действительно произошел в селе Якшур.

"Напомним, в селе Якшур зафиксирован единичный случай изъятия птицы из-за нарушения ветеринарных требований при перевозке, размещении и содержании. Из-за данных нарушений, допущенных собственником, часть куриц погибла и была утилизирована ветеринарными специалистами Якшур-Бодьинской ветлечебницы, — заявили в ведомстве. — Чтобы подобная ситуация не повторилась при купле/продаже, сдаче на убой, все перемещения животных и птицы, а также реализация животноводческой продукции возможны только по согласованию с ветеринарной службой".

Относительно стоимости яиц в региональном министерстве сообщили, что летнее снижение цен отмечается ежегодно. При этом резкого падения цен и, соответственно, рентабельности производства сейчас не наблюдается.

Об отсутствии информации о сокращении поголовья птицы в стране сообщили ТАСС в Минсельхозе России, отметив при этом, что рост производства куриных яиц продолжается. В министерстве подтвердили, что на ценовую динамику влияет рост объемов и сезонный фактор традиционного летнего удешевления яиц.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов рассказал ТАСС, что цены на яйцо на данный момент продолжают снижение и приблизились к уровню 2023 года.

Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева отметила, что в первом полугодии 2025 года прирост объемов производства яиц составил более 1 млрд штук, что наложилось на сезонное снижение цен и привело к временному дисбалансу. Производители действительно вынуждены реализовывать продукцию по себестоимости или даже ниже. Однако Российский птицеводческий союз ожидает стабилизации ситуации на рынке с началом осени.

Отметим, что крупные производители яиц — компании "Окское" и ГК "Лето" — исключили забой кур-несушек. Процесс выращивания молодых несушек требует финансовых вложений, поэтому избавляться от них нецелесообразно. "Возможно, небольшие предприятия выводят чуть раньше срока поголовье, у которого заканчивается цикл производства яйца", — подытожил представитель ГК "Лето".

О предстоящем подорожании высказался председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов: "Над данный момент у нас нет информации от наших партнеров, свидетельствующей о возможном резком росте цен на яйцо. Для ритейла яйцо — трафикообразующая категория, в которой розничные цены мало отличаются от закупочных".

Недавний анализ, проведенный Центром Агроаналитики Минсельхоза России, определил регионы, где продают самые дешевые в стране куриные яйца. Наиболее выгодно купить этот продукт можно в Крыму, Мордовии, Псковской и Кировской областях, а также Башкирии.