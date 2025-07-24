Церемония прошла в траурном зале Центральной кремлевской больницы на улице Маршала Тимошенко

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. В Москве простились с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой. Она умерла 22 июля на 72 году жизни.

Церемония прошла в траурном зале Центральной кремлевской больницы на улице Маршала Тимошенко. Перед входом в здание и в самом зале были размещены 37 цветочных венков, под скорбную музыку отдать дань памяти Ирине Подносовой пришли многие судьи и другие представители юридического сообщества.

С председателем Верховного суда простились председатель Конституционного суда России Валентин Зорькин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор РФ Игорь Краснов, председатель СК Александр Бастрыкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин, заместители министра юстиции Вадим Федоров и Олег Свириденко, и. о. председателя Верховного суда России Юрий Иваненко, первый заместитель председателя Верховного суда России Петр Серков, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, судьи Верховного суда, прибывшие на четырех автобусах, представители судейского сообщества, глава Федеральной адвокатской палаты Светлана Володина.