Родственников пассажиров Ан-24 разместят в ПВР в Благовещенске и Тынде

В медучреждениях разворачивают дополнительные койки, чтобы при необходимости организовать неотложную помощь

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июля. /ТАСС/. Пункты временного размещения организуют для родственников пассажиров Ан-24 в Благовещенске и Тынде, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

"Для родственников в Благовещенске и Тынде организуют пункты временного размещения. Расходы на проживание и питание возьмет на себя регион", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в медучреждениях разворачивают дополнительные койки, чтобы при необходимости организовать неотложную помощь.

В ведомстве также добавили, что к месту крушения прорубают просеку в тайге.

Ранее губернатор региона Василий Орлов объявил о введении режима ЧС в регионе и открытии оперативного штаба, который будет работать круглосуточно.

Дальневосточная авиакомпания "Аврора" выразила готовность привезти родственников пассажиров в Тынду.