По предварительной информации, все находившиеся на борту люди погибли

АСТАНА, 24 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области", - сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" перестал выходить на связь в Амурской области после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. По различным данным, на борту находились около 40 пассажиров и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. По предварительным данным оперативных служб, все находившиеся на борту люди погибли.