Пассажирский самолет Ан-24 разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с большим числом жертв при крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщило агентство Xinhua.

24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По различным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Все находившиеся на борту погибли, подтвердили в СК РФ. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, на месте крушения работают спасатели. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело.