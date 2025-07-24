Перелет к месту происшествия, страховые и социальные выплаты, медицинская и психологическая помощь должны приниматься максимально оперативно, заявил Андрей Никитин

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Прежде всего необходимо сконцентрироваться на оказании всесторонней поддержки родственников погибших в катастрофе Ан-24 в Приамурье, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"В первую очередь нужно сосредоточиться на оказании всесторонней поддержки родственников погибших пассажиров и экипажа Ан-24: перелет к месту происшествия, страховые и социальные выплаты, медицинская и психологическая помощь при необходимости. Все эти меры должны приниматься максимально оперативно", - сказал Никитин, его слова цитирует пресс-служба министерства.