Глава ДНР договорился с Фондом развития территорий ускорить строительство водоводов из Углегорского и Павлопольского водохранилищ для восполнения обмелевших водоемов

ДОНЕЦК, 24 июля. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин поручил усилить контроль за графиком подачи воды после жалоб жителей на его несоблюдение.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса.

"От жителей Донецка и Макеевки поступают жалобы на отсутствие воды в день ее подачи. Руководителю штаба Андрею Черткову поручил усилить контроль за соблюдением графиков. В нынешних условиях отклоняться от них недопустимо", - написал Пушилин по итогам совещания в ситуационном центре региона.

Он добавил, что при перебоях с подачей воды нужно организовать ее подвоз. С Фондом развития территорий Пушилин условился ускорить строительство водоводов из Углегорского и Павлопольского водохранилищ для восполнения обмелевших водоемов. Протяженность трубопровода Углегорск - Енакиево составит 21 км, Павлопольского - 17 км.

По словам Пушилина, работы ведутся при координации с федеральным центром.