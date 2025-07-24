Горожане рядом с табличкой с текстом "Скорбим 24.07.25 Амурская область" положили мягкие игрушки, цветы и зажгли свечи

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Жители Хабаровска организовали стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Амурской области, передает корреспондент ТАСС.

На парапете в центре города местные жители поставили рамку с текстом "Скорбим 24.07.25 Амурская область". Рядом с табличкой горожане положили мягкие игрушки, цветы и зажгли свечи.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По различным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Все находившиеся на борту люди погибли, подтвердили в СК РФ. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, на месте крушения работают спасатели. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Траур с завтрашнего дня объявлен и в Хабаровском крае - среди погибших были местные жители.