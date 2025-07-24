Пассажирский самолет разбился в Амурской области

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте палаты парламента.

"Приношу глубокие соболезнования семьям погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Это большое горе. Сил и терпения каждому, кто потерял в этой трагедии родных и близких. Скорбим вместе с вами", - приводятся слова Володина в сообщении.

Пассажирский Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По различным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Все находившиеся на борту люди погибли, подтвердили в СК РФ. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, на месте крушения работают спасатели. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело.