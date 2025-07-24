В пресс-службе учреждения сообщили, что сувениры привезли участники программы "Наш Дом - Земля" из более чем 42 стран

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Юные участники программы "Наш Дом - Земля" из более чем 42 стран мира пополнили сувенирами коллекцию Музея истории Международного детского центра "Артек", который в 2025 году отмечает 100-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"Оставлять сувениры в "Артеке" - давняя традиция, которая живет и развивается. Ребята из самых разных уголков мира дарят национальные подарки центру и друзьям, и эта добрая традиция стала особенно значимой в год юбилея. Юные участники программы "Наш Дом - Земля" из более чем 42 стран мира пополнили сувенирами коллекцию Музея истории Международного детского центра "Артек", - говорится в сообщении.

Каждый артековец с гордостью рассказывал о подарке, привезенном к 100-летию детского центра. Эти сувениры не просто вещи - они несут в себе историю и культуру стран. Среди них - рикша из Бангладеш, символизирующая традиционный транспорт; фигурка африканского вождя и маска из Кении, олицетворяющие мудрость; египетский папирус ручной работы с рисунками фараонов; красивая ваза с Кипра и домик из глины от белорусских ребят.

Разнообразие подарков позволило узнать о традициях разных стран. В коллекции музея также появились маска племени из Замбии, традиционный бахур из ОАЭ и множество других уникальных изделий. Каждый из участников поделился яркими впечатлениями о смене и теплом климате дружбы, царящем в "Артеке". Дети рассказали, почему приехали в "Артек", что они знали о Стране Детства до приезда и как для них важна атмосфера доброты и взаимопонимания.

Все подарки теперь являются ценными экспонатами музея истории "Артека". Каждый артековец может познакомиться с ними, узнать больше о традициях разных стран, открыть для себя много нового и почувствовать себя частью большой международной семьи, добавили в пресс-службе детского центра.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отмечает столетие, праздничные мероприятия пройдут в России и за рубежом.