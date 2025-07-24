Глава города Андрей Прошунин сообщил, что готов полный перечень поврежденных объектов

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Сочи полностью ликвидировали все последствия на месте падения обломков сбитого беспилотника в гаражном кооперативе. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин по итогам проведенного выездного оперативного штаба в Адлерском районе.

"На месте падения обломков сбитого беспилотника в гаражном кооперативе на улице Авиационной полностью ликвидированы все последствия. В работах в течение дня задействовали порядка 10 единиц техники. Готов полный перечень поврежденных объектов. Будем взаимодействовать с собственниками в индивидуальном порядке", - написал он в Telegram-канале.

Прошунин уточнил, что посетил 4-ю краевую больницу, где сейчас находится одна из пострадавших после атаки БПЛА женщин. Медики доложили, что ее состояние стабильное. Власти готовы оказать всю необходимую помощь, находясь на постоянной связи с сочинскими и краснодарскими медиками.

"Ночью временно закрывали воздушное пространство над Сочи. В аэропорту все алгоритмы действий в таких ситуациях отработаны. Здесь усилили работу всех служб и уже сократили число задержанных рейсов с полусотни до 20", - отметил глава города, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.