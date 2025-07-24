Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.
При падении обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, по последним данным, погибли две женщины, 11 человек пострадали.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО с 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 21 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 11 - над акваторией Азовского моря, 7 - над Краснодарским краем.
- Позднее Минобороны сообщило, что 24 июля с 06:20 мск до 07:20 мск дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника над Республикой Крым, один - над Белгородской областью.
Последствия
- Падение обломков БПЛА привело к гибели женщины в Адлерском районе Сочи. Еще одна женщина получила ранения, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
- Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что, по уточненным данным, погибли обе женщины.
- Пострадали 11 человек, 4 госпитализировали, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу.
- На месте происшествия работают оперативные службы.
- В оперштабе также сообщили, что из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в гаражном кооперативе. Пожар ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.