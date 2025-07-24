Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.

При падении обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи, по последним данным, погибли две женщины, 11 человек пострадали.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО с 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 21 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 11 - над акваторией Азовского моря, 7 - над Краснодарским краем.

Позднее Минобороны сообщило, что 24 июля с 06:20 мск до 07:20 мск дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника над Республикой Крым, один - над Белгородской областью.

Последствия