Из-за ЧП погибли два человека

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось с 11 до 13 человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека. Им оказали амбулаторную помощь. Таким образом в результате атаки киевского режима погибли 2 человека, еще 13 - пострадали", - говорится в сообщении.

Четверых пострадавших госпитализировали, в том числе одного санавиацией доставили в краевую больницу. Остальные наблюдаются в поликлинике по месту жительства.