При атаке ВСУ ночью на Краснодарский край погибли два человека

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадали еще 11

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Два человека, по уточненным данным, стали жертвами атаки ВСУ на Краснодарский край, еще 11 пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла, еще одна пострадала.

"В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений <...>. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу", - говорится в сообщении.

Он выразил соболезнования родным погибших.

Сегодня ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны киевского режима. Пострадавшим, которые не госпитализированы, оказана амбулаторная помощь.