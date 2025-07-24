В Ростовской области помогут семьям погибших и пострадавшим при пожаре в ТЦ

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что разбор завалов на месте ЧП продолжается

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Семьи погибших и пострадавшие в результате пожара, произошедшего в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области, получат от властей помощь. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Сегодня в ходе ликвидации пожара в торговом центре Новошахтинска погибли люди. Личность одного из них устанавливается, второй погибший - пожарный Олег Валерьевич Гулевский. <…> Еще два сотрудника МЧС пострадали. Один из них находится в больнице Новошахтинска, второго перевезли в лечебное учреждение Ростова. <…> Мы обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим", - написал он.

Слюсарь уточнил, что 38-летний пожарный Гулевский служил в 19-й пожарно-спасательной части донского МЧС. Он погиб, спасая людей и исполняя свой долг, у пожарного остались жена и сын. Еще два сотрудника МЧС пострадали: один из них находится в больнице Новошахтинска, второго перевезли в лечебное учреждение Ростова. Врио губернатора пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил соболезнования близким погибших.

"Разбор завалов продолжается. На месте работают спасатели и сотрудники Следственного комитета. Причины происшествия выясняются", - добавил Слюсарь.