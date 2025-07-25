Число машин в очередях к Крымскому мосту сократилось до 815

Ожидание составляет более двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Количество автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, снизилось до 815. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 640 транспортных средств. Время ожидания [составляет] более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 175 транспортных средств", - говорится в сообщении.

После ночного почти трехчасового перекрытия Крымского моста очереди на подходах к нему, по данным на 04:00 мск, достигали 1 355 машин.