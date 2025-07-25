Ее совершил Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан совершил заупокойную литию по жертвам крушения самолета Ан-24 в Амурской области, богослужение прошло в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в пресс-службе Благовещенской епархии.

"Сегодня, 25 июля, после утреннего акафиста у Албазинской иконы Божией Матери архиепископ Лукиан совершил заупокойную литию по жертвам крушения Ан-24 под Тындой", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел в Тынду на место крушения в составе правительственной комиссии, возглавляемой министром транспорта России Андреем Никитиным. Комиссия оценит обстановку и примет решения относительно дальнейших действий.