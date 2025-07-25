В ликвидации последствий авиакатастрофы задействованы 205 специалистов, 34 единицы техники

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС РФ добрались до района, в котором потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24 возле города Тынды Амурской области. Сейчас там разбит полевой лагерь для проведения необходимых работ, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Спасатели МЧС России оборудовали полевой лагерь для работы в круглосуточном режиме: помогают следственным органам в поисках речевых самописцев", - сообщили в ведомстве.

В ликвидации последствий авиакатастрофы задействованы 205 специалистов, 34 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.