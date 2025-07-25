СФ почтил минутой молчания память погибших при крушении Ан-24

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко пожелала родным и близким погибших мужества и сил для того, чтобы пережить эту трагедию

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сенаторы в ходе пленарного заседания Совета Федерации почтили минутой молчания память погибших при крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области.

"От имени всех нас хочу выразить глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Разделяем горечь тяжелой утраты вместе со всей страной. Мужества и сил пережить эту страшную трагедию. Прошу почтить память погибших минутой молчания", - сказала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области.