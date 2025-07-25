В дипведомстве отметили, что чаще всего такие визы оформляют граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Увеличение срока действия единой электронной визы будет способствовать повышению числа иностранных граждан, въезжающих в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве напомнили, что 23 июля президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому срок действия электронной визы для иностранцев был увеличен с 60 до 120 суток, а срок пребывания по ней в России - с 16 до 30 суток.

"Увеличение срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина в Российской Федерации с 16 до 30 суток при сохранении кратности данной визы будут способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Эта норма вступит в силу 23 августа", - отметили в дипведомстве.

В МИД указали, что за прошедшие два года с запуска проекта гражданам 64 государств было оформлено более 1,2 млн электронных виз. "Наиболее часто возможностью оформления такой визы пользуются граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии", - пояснили в российском дипведомстве.

За устранение рисков

В МИД подчеркнули, что "введение требования о наличии у ребенка младше 14 лет, выезжающего за пределы Российской Федерации, заграничного паспорта будет способствовать устранению рисков незаконного вывоза несовершеннолетних российских граждан из нашей страны путем использования чужих или поддельных свидетельств о рождении". "В настоящее время в отсутствие фотографии на свидетельстве о рождении установить личность малолетнего ребенка, пересекающего границу, затруднительно", - отметили в МИД.

В дипведомстве обратили внимание на то, что упомянутая норма вступает в силу через 180 дней после официального опубликования, что предоставляет возможность для своевременного оформления детям заграничных паспортов.

"При этом российские граждане, не достигшие 14-летнего возраста, выехавшие за рубеж до вступления нормы в силу, смогут вернуться в Россию по свидетельству о рождении в любое время", - указали в МИД России.