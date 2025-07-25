Как заявил глава ведомства Андрей Никитин, необходимо принять меры для недопущения подобных катастроф

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ ставит перед собой задачу оказать поддержку семьям погибших после катастрофы Ан-24 в Приамурье, а также выяснить причины и принять меры для недопущения подобных катастроф.

Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"От лица Министерства транспорта и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших пассажиров и экипажа Ан-24. Наша задача сегодня - оказать максимальную поддержку семьям, а также выяснить причины и принять меры для недопущения подобных катастроф", - сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении кабмина.