Комиссия во главе с министром транспорта РФ Никитиным посетила ПВР в Тынде

Из Благовещенска переброшены специалисты областной клинической больницы, в том числе психологи

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия, возглавляемая министром транспорта России Андреем Никитиным, в Тынде посетила пункт временного размещения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Специалисты осмотрели место крушения Ан-24 с воздуха, в Тынде посетили пункт временного размещения, который рассчитан на 50 мест. Если потребуется, мы готовы увеличить его мощность. Также мэрия забронировала все доступные гостиницы для размещения родственников. Мы будем сопровождать всех, кто будет сюда приезжать", - сообщил глава региона.

Также губернатор добавил, что в Тынде развернули медицинский пункт. Из Благовещенска переброшены специалисты областной клинической больницы, в том числе психологи.

"На моей площадке ежедневно будет проводиться штаб до тех пор, пока мы не ликвидируем последствия", - заявил губернатор.