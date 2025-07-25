Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 08:54 мск

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 25 июля. / ТАСС/. Порядка 800 туристов из разных регионов России присутствовали при запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками с космодрома Восточный. Об этом сообщили ТАСС в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

"На это событие сегодня приехали посмотреть около 800 туристов из разных регионов России", - сообщили в центре.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 08:54 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" с аппаратами "Ионосфера-М" №3 и №4, а также 18 попутными спутниками, среди которых телекоммуникационный спутник Nahid-2 иранского производства.

Спутники "Ионосфера-М" входят в состав космического комплекса "Ионозонд", который создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку.

Первые два спутника были выведены на орбиту в ноябре прошлого года. Особенностью спутников "Ионосфера-М" №3 и №4 в сравнении с первой парой аппаратов является перпендикулярная орбита и наличие приборов для измерения содержания озона в атмосфере.