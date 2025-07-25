Соцфонд назначил выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в Приамурье

В частности, право на единовременные страховые выплаты в размере 2 млн рублей в связи со смертельным исходом при исполнении трудовых обязанностей имеют 22 получателя

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Социальный фонд России назначил страховые выплаты и другие пособия семьям погибших в авиакатастрофе рейса Благовещенск - Тында.

В частности, право на единовременные страховые выплаты в размере 2 млн рублей в связи со смертельным исходом при исполнении трудовых обязанностей имеют 22 получателя, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Так, право на единовременные страховые выплаты в размере 2 млн рублей в связи со смертельным исходом при исполнении трудовых обязанностей имеют 22 получателей, на ежемесячные выплаты - 9 граждан. У 17 граждан предварительно установлено наличие 13 детей до 18 лет, имеющих право на пенсии по потере кормильца в проактивном порядке. Еще 6 совершеннолетним студентам выплаты будут назначены, если они обучаются очно, по заявлению при установлении факта нахождения на иждивении у умершего кормильца", - говорится в сообщении.

В Соцфонде добавили, что среди погибших - 42 пассажира, включая 7 детей, и 6 членов экипажа.

Ранее фонд открыл круглосуточную горячую линию по номеру 8-800-200-11-47. Сейчас ведется активная межведомственная работа по выявлению всех нуждающихся в поддержке, оформлению необходимых выплат и помощи в восстановлении документов. Отмечается, что Соцфонд осуществляет постоянный контроль за оказанием всей необходимой помощи пострадавшим семьям.