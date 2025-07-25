Взрыв газа в жилом доме в Саратове

В прокуратуре региона открыли горячую телефонную линию

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура России поручила прокурорам обеспечить контроль за помощью пострадавшим в Саратове. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

"По поручению Генпрокуратуры России в Саратове, где произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме, прокуроры обеспечивают контроль за соблюдением прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи", - отметили в Генпрокуратуре.

Надзором охвачены вопросы оказания медицинской помощи, оценки поврежденного имущества, восстановления жилья и документов, а также размещения граждан в ПВР.

В прокуратуре Саратовской области открыта горячая телефонная линия: +7 937 261 82 52.