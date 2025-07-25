Машины могут задействовать в подвозе воды населению в тех районах, куда она не доходит централизовано

ДОНЕЦК, 25 июля. /ТАСС/. Москва передала ДНР по линии шефской помощи несколько десятков водовозов на фоне водного кризиса в республике, передает корреспондент ТАСС.

Десятки водовозов "Камаз" прибыли в один из районов Донецка. Ожидается, что машины, в частности, будут задействованы в подвозе воды населению в районах, куда она не доходит централизовано.

В среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что столица направила в подшефный город 75 водовозов с водителями. Кроме того, ожидается прибытие 50 аварийных бригад для ликвидации коммунальных аварий.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса. Одна из них - уменьшение аварийности на сетях для снижения водопотерь.