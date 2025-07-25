Ей был 71 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Похороны председателя Верховного суда России Ирины Подносовой состоялись в городе Луга в Ленинградской области, где она проработала судьей и председателем местного городского суда в общей сложности более 20 лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Сегодня в Луге в последний путь проводили председателя Верховного суда Российской Федерации Ирину Леонидовну Подносову. Ирина Леонидовна достойно прошла свой путь, пройдя все ступени юридической лестницы, каждым днем своей жизни доказывая, что ежедневным трудом и добросовестным отношением к делу можно достичь самых высоких целей, что навсегда останется в сердцах и памяти", - говорится в сообщении.

Прощание прошло под звуки оркестра и залпы почетного караула. На траурной церемонии присутствовали исполняющий обязанности председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель законодательного собрания региона Сергей Бебенин, председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, председатели 3-го, 4-го и 6-го кассационных судов Сергей Стародубов, Евгений Кузин и Магомед Магомедов, а также руководители Санкт-Петербургского городского, Ленинградского и Новгородского областных судов, Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти. "Пришли попрощаться с Ириной Леонидовной также судьи в отставке, судьи и руководители судов Ленинградской области", - отмечается в сообщении.

Накануне церемония прощания с Подносовой прошла в Москве. Председатель Верховного суда умерла 22 июля, ей был 71 год.