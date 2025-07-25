В администрации Печорского района отметили, что паромное сообщение между правым и левым берегами реки возобновили

СЫКТЫВКАР, 25 июля. /ТАСС/. Паромное сообщение между правым и левым берегами реки Печоры в Республики Коми возобновлено, хотя работы по углублению дна реки в районе города Печора продолжаются. Угрозы срыва снабжения города и поселков нет, сообщили ТАСС в администрации Печорского района.

Ранее, 22 июля, руководитель администрации Печорского района Олег Шутов сообщил о введении режима повышенной готовности из-за критического обмеления реки Печоры, из-за которого к правому берегу не могут причаливать суда. Это создает угрозу срыва поставок продуктов питания, техники и оборудования на правый берег.

"Дноуглубительные работы идут, земснаряд активно работает, но паромное сообщение между правым и левым берегами реки Печоры уже налажено. Проблема возникает каждый год летом, когда происходит обмеление реки. Мы к этому готовились, срыва снабжения не было и быть не могло. У нас два места для причаливания паромов - затон "Маяк" и второй паромный причал. "Маяк" начал работать буквально на следующий день после введения режима "Повышенная готовность" и запуска земснаряда. Акватория реки сейчас в таком нормальном состоянии, что паромы ходят", - сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

Пассажирского сообщения проблема не коснулась, поскольку катера и лодки причаливают в другом месте. Проблему ощутили владельцы автотранспорта, добавили в администрации.

Печора - самая крупная река на Русском Севере. Из-за ее обмеления периодически возникают трудности в движении судов из Коми и Ненецкого автономного округа, угрозы срыва северного завоза в арктические, отдаленные и труднодоступные территории. На правом берегу реки Печоры расположен сам город Печора с населением около 35 тыс. жителей, а также небольшие населенные пункты. На левом берегу - поселки Кожва, Изъяю, Озерный, Чикшино и другие. Печорский район сильно растянут вдоль реки и по обоим ее берегам.