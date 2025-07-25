Блогера ранее заочно осудили на 7,5 года колонии за распространение фейков о российской армии

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Блогер и журналист Дмитрий Колезев (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

"Колезев Дмитрий Евгеньевич, 14.12.1984 г. р., г. Каменск-Уральский Красногорского района Свердловской области", - указано в реестре.

Колезев - российский журналист, экс-глава издания Republic (признано в РФ СМИ-иноагентом). Также работал в изданиях "Уралполит.ru", Ura.ru и Znak.com. Ранее Колезева заочно осудили на 7,5 года колонии за распространение фейков о российской армии. В ноябре 2022 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.