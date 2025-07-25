Люди приходят с гитарами и поют его популярные песни

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Поклонники творчества заслуженного артиста РСФСР Владимира Высоцкого пришли на Ваганьковское кладбище, чтобы почтить память музыканта, передает корреспондент ТАСС.

Площадка вокруг надгробия полностью покрыта цветами. Люди приходят с гитарами и поют популярные песни из репертуара Высоцкого: "Песня о переселении душ", "За меня невеста", "На братских могилах".

"Я прихожу сюда каждый год. Для нас Высоцкий - не просто артист, он - голос времени. Его песни повлияли на меня", - поделился с корреспондентом ТАСС один из присутствующих.

Поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. С 1964 года Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке, где исполнил около полутора десятков ролей. Высоцкий сыграл в тридцати фильмах, среди которых "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Интервенция", "Плохой хороший человек", "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя". Миллионами записей по домашним магнитофонам расходились песни Высоцкого. Этот жанр стихов под гитару сам он назвал авторской песней.

Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.