Злоумышленники обманули граждан Воронежской и Ростовской областей, а также Крыма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Число потерпевших в рамках уголовного дела о мошенничестве при строительстве частных домов в Воронежской, Ростовской областях и Республике Крым может превысить 200. Об этом на пресс-конференции сообщила журналистам заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области - начальник главного следственного управления Юлия Одноралова.

23 июля в региональном МВД сообщили про расследование уголовного дела о крупном мошенничестве при строительстве индивидуальных жилых домов. Ущерб от действий злоумышленников, по предварительной версии, оценили в 500 млн рублей. Число потерпевших составило 135.

"По версии следствия, с 2023 по 2025 год для строительства индивидуальных жилых домов на основании договоров подряда ИП получил от более чем 130 граждан Ростовской области, Воронежской области, Республики Крым денежные средства в размере более чем 500 млн рублей. Дома не построил, деньги не вернул. У следственных органов имеется информация, что таких граждан более 200, точное их количество нам еще предстоит установить", - сказала Одноралова.

Она добавила, что "открыта круглосуточная горячая линия, по которой потерпевшие могут связываться со следователями и сообщать им об имеющейся информации по уголовному делу, о лицах которым причинен ущерб от действий преступников, а также могут получить информацию по уголовному делу".

О деле

Под подозрением находятся три человека - индивидуальный предприниматель Евгений Поплавский, его сожительница Евгения Игнатьева и специалист банковской сферы Арутюн Арутюнян.

По ее словам, для расследования дела создана следственная оперативная группа, в состав которой входит 29 человек. Также привлекаются различные специалисты для проведения экспертиз.

Как уточнила Одноралова, Поплавский и Игнатьева находятся под подпиской о невыезде. Арутюнян покинул страну, предположительно, находится в Армении, его объявили в международный розыск. По данным следствия, Поплавский работал строителем в качестве индивидуального предпринимателя, часть средств от клиентов за строительство домов он принимал на счета Игнатьевой.

"Проведено более 150 обысков и выемок, в том числе по местам жительства преступников и родственников, в офисах продаж изъяты документы, телефоны, электронные носители информации, имеющие значение для уголовного дела, назначены необходимые экспертизы. Наложен арест на имущество подозреваемых и их родственников на сумму более 85 млн рублей", - сказала Одноралова.

Как предполагают правоохранители, не все клиенты знают, что стали жертвами мошенников, так как часть домов Поплавский почти достроил. В настоящее время количество недостроев превышает 130, к этому числу может добавиться еще порядка 100 домов. "Это не стандартная ситуация с дольщиками и большим домом, коттеджным поселком. Он [Поплавский] работал как индивидуальный предприниматель и привлекал денежные средства индивидуально. То есть каждый гражданин для себя заключал договор подряда на строительство конкретного дома по определенному проекту. Мы столкнулись с новым видом преступления, который не урегулирован на государственном уровне. Наверное, у нас впервые такой массовый случай", - подчеркнула Одноралова.

Помимо прочего, правоохранители и активисты работают с банками и финансовыми организациями, чтобы пострадавшие могли получить кредитные каникулы и другую помощь.