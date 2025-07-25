Без света оставались 15 улиц города

КРАСНОДАР, 25 июля. /ТАСС/. Энергоснабжение в Западном и Прикубанском округах Краснодара, где абоненты оставались без света из-за аварии, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы города.

"Авария устранена, все потребители запитаны", - говорится в сообщении.

Во второй половине дня в пятницу произошло аварийное отключение света из-за аварии на линии электропередачи в Западном и Прикубанском округах Краснодара. В общей сложности обесточенными оказались не менее 15 улиц города.