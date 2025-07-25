Участники акции скандируют "Позор", "Руки прочь от НАБУ" и спрашивают в нецензурной форме, зачем им система, работающая против них

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Акция протеста, против подписанного Владимиром Зеленским закона, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) началась в Харькове. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Участники акции скандируют "Позор", "Руки прочь от НАБУ" и спрашивают в нецензурной форме, зачем им система, работающая против них. Протестующие собрались около станции метро "Университет". Также, по данным издания, митингующие планируют собираться ежедневно до 31 июля, пока Верховная рада не соберется на голосование за законопроект, внесенный ранее Зеленским.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.