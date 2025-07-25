В Элисте восстановили водоснабжение после аварии на водопроводной линии

Без воды оставались жители нескольких районов города

ЭЛИСТА, 25 июля. /ТАСС/. Авария на водопроводной линии, которая оставила без водоснабжения жителей нескольких районов республиканского центра Калмыкии - Элисты, ликвидирована. Водоснабжение восстановлено, сообщила пресс-служба МУП "Водоканал".

"Утечка на водопроводной линии, которая произошла на пересечении улиц Эссембаева и Ленина, успешно устранена. Специалисты провели диагностику и ремонт поврежденного участка трубы, восстановив водоснабжение в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее утечка на водопроводной линии привела к отключению водоснабжения в нескольких районах города. Без воды остались жители 8-го и 9-го микрорайонов, а также комплекса Сити-2. Кроме того, ограничения в водоснабжении испытывали жители прилегающих улиц.