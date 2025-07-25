Жители Украины воспринимают территориальные центры комплектования как заклятых врагов, отметил бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Украинский народ расценивает ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата) как заклятых врагов, многие украинцы благодарны РФ за удары по этим центрам. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Украинский народ воспринимает ТЦК как заклятых врагов, это оправдано и справедливо. „Людоловы“, как их прозвали, делают свой бизнес на человеческих несчастьях, как к ним могут относится нормальные люди? Поэтому многие украинцы благодарят за удары по этим центрам, поскольку это дает им свободу передвижения по своим населенным пунктам, которую эти звери забрали, и ненависть к этим уродам, которые относятся к простым гражданам, как к бродячим псам, зашкаливает», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Медведчука, Владимир Зеленский в истории Украины останется не только государственным преступником, но и вдохновителем «людоловов». «Придет время, и этих подонков будут судить. Зеленский в истории Украины останется не только государственным преступником, отпетым коррупционером, узурпатором и разрушителем страны, но и вдохновителем „людоловов“. Это его преступная политика породила эту нечисть, и ему придется за это нести ответственность», — подчеркнул он.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.