При этом возможны кратковременные дожди, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Солнечные выходные с температурой около 25-28 градусов днем и 15 градусов ночью прогнозируются в Москве в субботу и воскресенье. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Солнца будет много на выходных в Москве, температура сразу такая вполне летняя. Кстати говоря, в выходные действительно полностью показатель будет соответствовать климатической норме: от 25 до 28 градусов днем. Ночная температура составит около 15 градусов", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что при этом кратковременные дожди возможны и в субботу, и в воскресенье. "Не исключены с грозой, но непродолжительной: 15-20 минут и облака рассеиваются, опять солнце сияет. Поэтому будет хорошая летняя погода", - отметил он.