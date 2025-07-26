За стихийным мемориалом помогают ухаживать волонтеры

ТЫНДА /Амурская область/, 26 июля. /ТАСС/. Жители продолжают нести цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в городе Тында, недалеко от которого произошла катастрофа, передает корреспондент ТАСС.

За стихийным мемориалом в сквере напротив ресторана "Ильяс" помогают ухаживать волонтеры. Местные жители рассказали, что цветы продолжают нести, не переставая. 25 июля люди приходили до самой ночи несмотря на дождь.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области. По различным данным, на борту находились от 46 до 49 человек, включая экипаж. Все находившиеся на борту погибли, подтвердили в СК РФ. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.

В Амурской области и Хабаровском крае объявлен траур. Правительство Хабаровского края, авиакомпании "Хабаровские авиалинии" и "Аврора" совместно ведут подготовку по организации авиаперевозки родственников погибших. 27 июля запланирован рейс из Хабаровска в Тынду для доставки родственников.