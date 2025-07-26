В СПР назвали передачу "Художественной литературы" в ведомство знаком доверия

Ответственный секретарь правления союза Николай Иванов отметил, что любые шаги должны быть направлены на улучшение положения писателей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому издательство "Художественная литература" отходит в ведомство Союза писателей России (СПР), - знак доверия к литературному сообществу. Таким мнением с ТАСС поделился ответственный секретарь правления СПР Николай Иванов.

"Мы оцениваем решение президента как знак доверия к нашему литературному сообществу. И это решение, безусловно, принято к исполнению. Для нас главная задача - качественно выполнить поручение Владимира Путина. Если общественная организация получает указание от первого лица, это говорит о качественно новом уровне работы и ответственности", - сказал он.

По словам Иванова, перед СПР стоит задача оценить состояние "Художественной литературы", продумать, как нарастить производство, установить, как издательство будет работать в качестве структурного подразделения и понять, какие вопросы нужно решить в первую очередь. "Издательство - это сложный производственный процесс. Он требует определенных навыков, знаний. И здесь мы рассчитываем на помощь ведущих издательств и ассоциаций для создания качественного предприятия", - добавил писатель, отметив, что производство не должно становиться выше слова.

Как подчеркнул Иванов, любые шаги должны быть направлены на улучшение положения писателей. В заключение собеседник агентства выразил уверенность в том, что качество работы издательства будет расти. "Сиюминутного результата никто не ждет, предстоит большая работа. И мы не собираемся разбрасываться пустопорожними обещаниями. Есть чувство ответственности у руководства СПР и ожидание результата у литературного сообщества. Важно объединить усилия, чтобы наша работа принесла свои плоды", - констатировал он.

Об издательстве

Издательство "Художественная литература" было основано в 1930 году при активном участии писателя Максима Горького. В советские годы оно было крупнейшим издателем художественных произведений, запустило несколько издательских серий, среди которых "Библиотека всемирной литературы" и "Библиотека классики", "Классики и современники", а также поддерживало выпуск многотомных собраний сочинений русских и зарубежных писателей.

25 июля 2025 года на портале нормативных правовых актов был опубликован указ Путина, из которого следует, что в течение полугода "Художественная литература" должна быть передана в Союз писателей России. На момент подписания указа 100% акций издательства находились в федеральной собственности.