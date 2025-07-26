Корпорация будет помогать участникам программы обосновывать и защищать свои технологические идеи, а также запускать их

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Пилотный проект "Свое дело с Ростехом", направленный на оказание поддержки ветеранам СВО, планирует запустить госкорпорация "Ростех" в сентябре 2025 года. Об этом сообщила директор по управлению персоналом корпорации Юлия Цветкова на площадке первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс" в Казани.

"Благодаря поддержке руководства корпорации мы запускаем такую программу с сентября этого года. Она называется "Свое дело с Ростехом". Это программа акселерационная, которая будет помогать желающим ветеранам СВО обосновать и защитить свои технологические проекты. Причем мы будем их на всех этапах учить, как правильно от идеи прийти к конкретному бизнес-плану, финансовым моделям и запустить свой проект. Лучшие будут получать гранты от корпорации", - сказала Цветкова во время выступления на пленарной сессии на тему "Вопросы поддержки и профессионального развития участников специальной военной операции с инвалидностью".

По ее словам, в первом этапе пилотного проекта участие смогут принять около 100 ветеранов спецоперации. В результате будут отобраны 10 лучших проектов. Акцент сделают на технологические инициативы, которые релевантны направлениям деятельности корпорации, то есть производству высокотехнологичного оборудования, продукции гражданского и военного назначения, отметила Цветкова.

Чемпионат проходит с 25 по 29 июля в Казани. В нем принимают участие порядка 400 человек, в том числе экспертов и сопровождающих. По итогам чемпионата 75 финалистов продемонстрируют свои навыки в Национальном чемпионате "Абилимпикс", который состоится в Москве в октябре 2025 года.