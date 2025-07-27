По словам Нарека Карапетяна, очень важно, чтобы на пост премьера выдвигали профессионала, а не кого-то, "кто вцепится в стул и откажется его покидать даже в случае провальной политики"

ЕРЕВАН, 27 июля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Самвел Карапетян, ранее арестованный в Ереване, сам возглавит новую формируемую политическую силу, которая будет состоять из профессионалов. Об этом заявил журналистам его племянник Нарек Карапетян.

Он напомнил, что согласно конституции Армении, избранная по результатам выборов правящая политическая сила предлагает и избирает премьер-министра страны. "Очень важно, чтобы была возможность переизбирать премьера, если последний плохо выполняет возложенные на него функции. Руководителем нашей политической команды будет Самвел Карапетян и под его эгидой мы будем двигаться вперед. Именно он будет определять внешнеполитический, экономический, социальный вектор. Команда будет состоять из профессионалов", - сказал Нарек Карапетян.

По его словам, очень важно, чтобы выигравшая политическая сила выдвигала на пост премьера профессионала, знающего свое дело, а не кого-то, "кто вцепится в стул и откажется его покидать даже в случае провальной политики".

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Он был арестован на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны, периодически проводятся проверки и обыски в других компаниях, принадлежащих бизнесмену.

Спустя некоторое время после задержания Карапетян заявил о намерении создать собственную политическую силу, которая займется решением возникших в стране проблем. В армянском сегменте социальных сетей позже стала распространяться информация, что бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян может возглавить политическую силу, создаваемую российским бизнесменом.