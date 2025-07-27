Эксперт Кучеренко: Таиланд и Камбоджа показали готовность к деэскалации

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Таиланда и Камбоджи продемонстрировали готовность закончить конфликт, расширения вооруженного противостояния в регионе не произойдет. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС младший научный сотрудник Сектора новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Григорий Кучеренко.

"Судя по последним новостям, действительно стороны скорее больше нацелены на деэскалацию. То есть и звонок [президента США Дональда] Трампа, и завтрашние переговоры в Малайзии говорят о том, что дальше с высокой долей вероятности все-таки начнутся переговоры и, возможно, в дальнейшем Таиланд отведет войска", - сказал эксперт.

Аналитик предположил, что, несмотря на возможные проволочки в переговорах из-за потенциальных выступлений националистически настроенных граждан по обе стороны конфликта, "сейчас ни Таиланд, ни Камбоджа не заинтересованы в том, чтобы радикализировать свою риторику". "То есть, полноценной войны мы все-таки не увидим", - подчеркнул он.

Перспективы переговоров

Накануне Трамп провел телефонные разговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем и заявил, что обе стороны выразили готовность провести переговоры о прекращении огня. В воскресенье малайзийский министр иностранных дел Мохамад Хасан заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи проведут переговоры в Малайзии 28 июля.

Эксперт предположил, что в сложившейся ситуации Бангкок и Пномпень могут предпочесть посреднические условия Малайзии. "По той простой причине, что Малайзия является, опять же, частью этого же региона, и, как я уже сказал, все три страны - часть АСЕАН. И если организация в этот раз сможет сделать свой вклад в регулирование этого конфликта, то это как минимум положительно скажется на ее репутации", - добавил Кучеренко.

По его словам, переговоры продлятся "достаточно долго". "Как это было и во время прошлого обострения в 2008-2011 годах, отношения будут испорчены на годы вперед. Особенно с учетом того факта, что в этот раз бои были гораздо более активными, чем тогда", - добавил аналитик.

Отношения Камбоджи и Таиланда начали стремительно ухудшаться после произошедшего 28 мая вооруженного инцидента, во время которого тайские солдаты открыли огонь по камбоджийскому военному посту в деревне Течо Морокот района Фонг на спорной территории, расположенной между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани. В результате один камбоджийский военнослужащий был убит и еще несколько получили ранения.

24 июля на границе двух стран вспыхнули новые вооруженные столкновения в приграничных районах - Мамбей, а также вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей, вопрос о принадлежности территорий вокруг которых Камбоджа в начале июня 2025 года передала для юридического урегулирования в Международный суд ООН. Таиланд выразил несогласие с таким шагом Камбоджи.