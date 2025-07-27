Как сообщил глава региона Сергей Меликов, республика столкнулась с аварийными отключениями электричества из-за жаркой погоды

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Подача электричества в город Кизляр и четыре района Дагестана возобновлена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 22:30 энергоснабжение восстановлено в четырех муниципальных районах и одном городе (Бабаюртовский район и частично Хасавюртовский, Кизлярский, Кумторкалинский районы и город Кизляр)", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ведомства информировали, что в этих районах произошли аварийные отключения света.

27 июля глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что республика столкнулась с аварийными отключениями электричества на фоне установившейся в регионе жаркой погоды. По его словам, за последние 10 дней в республике в 6 раз превышался максимальный уровень нагрузки на энергетический комплекс республики.