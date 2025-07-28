В отделе сотрудники территориального центра комплектования забрали у мужчин личные вещи, средства связи и вскоре отправили на учения в Ровно, добавил Александр Мамчур

КУРСК, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог российского военкомата) за раз мобилизовали пять жителей Украины, которые ехали с работы. Об этом сообщил ТАСС один из них, пленный военнослужащий 156-й бригады ВСУ Александр Мамчур.

"Я с работы ехал, сел в машину, чтобы поехать домой. Нас внутри машины было пять мужчин. Нас ГАИшники остановили, начали предъявлять, что якобы со страховкой проблемы, еще что-то и подъехало ТЦК, два экипажа. Затем нас из машины выкинули, повязали, в свою [машину] бросили и повезли в военкомат", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отделе сотрудники ТЦК забрали у мужчин личные вещи, средства связи и спустя небольшое время отправили на учения в город Ровно.

"Большинство ребят там было с ТЦК призванных, всех по беспределу мобилизовали, на улицу даже страшно было выходить", - признался пленный военнослужащий.