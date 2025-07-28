Время ожидания со стороны Тамани составляет более двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. машин находится в очередях к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Ранее, по данным на 07:00 мск, на подходе к мосту со стороны Тамани и Керчи фиксировалась очередь из более 600 автомобилей.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 653 транспортных средства. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 397 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении по данным на 9:00 мск.